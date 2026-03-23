銀座コージーコーナーは、3月27日から期間限定で「ジャンボな銀座プリン」を全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で販売する。

銀座コージーコーナーは創業78年の歴史の中で、「銀座プリン」「ジャンボプリン」といった定番プリンから、「ちょっと贅沢なカスタードプリン」「コージープレミアム とろける銀座プリン」などのご褒美プリン、さらに「チャイプリン」「タピオカ入りプリン」「和プリン」などのアレンジプリンまで、数々のプリン商品を発売してきた。

プリン発売から40周年を迎えるにあたり、これまでの愛顧に感謝するとともに、さらに多くの消費者に味わってもらいたいという思いから、「ジャンボな銀座プリン」を発売する。



「ジャンボな銀座プリン」

「ジャンボな銀座プリン」は、ほどよい固さと口の中に広がる卵の風味が魅力。「銀座プリン」と同じ価格ながら、容量を60％増量したBIGサイズで販売する。

いつもより大きなサイズで、銀座コージーコーナー自慢のプリンを思いきり楽しんでほしい考え。

人気の「銀座プリン」と比較して60％増量した「ジャンボな銀座プリン」が期間限定で登場する。しかも値段は「銀座プリン」と同じ。牛乳、卵、砂糖。使用する材料を必要最小限におさえることで、素材本来の味わいが引き立つように仕上げた。ほどよい固さと口の中に広がる卵の風味が魅力になっている。この期間、「銀座プリン」は取り扱いを休止する。

［小売価格］205円（税込）

［発売日］3月27日（金）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp