

「ナイトミン 眠る力 ストレス対策サプリ」

小林製薬は、快適な睡眠をサポートする「ナイトミン眠る力」ブランドから、γ−アミノ酪酸（GABA）が一時的なストレス（デスクワークに伴う一時的なストレス）を緩和し、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つことに着目した機能性表示食品「ナイトミン 眠る力 ストレス対策サプリ」を4月1日から発売する。

睡眠トラブルの主な原因は「ストレス」で、若年層中心に約690万人が自覚（出典：同社調査（2022年2月 n＝1514 眠りが浅いと感じた20代以上男女）、出典：同社調査（2022年2月 n＝10000 20〜80歳男女））している。一時的なストレスの緩和と睡眠の質を整えるWの機能で、現代人の快適をサポートする。

製品特徴は、機能性関与成分「GABA」を配合。「GABA」が自律神経に作用することで、デスクワークなどで生じる“一時的なストレス”の緩和と、“睡眠の質”向上の両方に役立つ。

ただ眠るだけでなく、睡眠の質、特に眠りの深さに着目。翌朝のスッキリとした目覚めを求める人をサポートする。

日々忙しく、生活自体を変えることが難しい人へも、1日1粒サプリメントを取り入れるという手軽な方法でストレスと睡眠不調をサポートする。

現在、日本人の睡眠時間は世界最短レベルにあり、蓄積した「睡眠負債」は深刻な社会課題となっている。こうした背景から手軽に「質」を改善できる睡眠サプリ市場も急速に拡大している。同社調査によると睡眠に不調を抱える人の半数以上が、その原因は“ストレス”だと認識していることが明らかになった。これは、加齢やパソコン・携帯電話の使用といった他の要因を抑えて第一位の結果となっている。そこで、日中のストレスと睡眠の質を対策できる同製品を発売する。「睡眠負債」を抱え、日々ストレスと闘う幅広い世代の快適な暮らしをサポートしていく。

同社 マーケティング本部 医薬品・食品マーケティング部 食品グループ 左座乙氏は、「『ナイトミン眠る力』ブランドは、これまで多くの人の眠りの悩みに寄り添ってきた。日々消費者の声を聞く中で、睡眠の質を左右する大きな要因の一つに“日中のストレス”があることに改めて着目した。また、ストレス原因の睡眠トラブルを抱えている人は、若い人が多いという特徴もあった。今回、新たに『ストレスと睡眠』のW対策を提案することで、現代人の24時間をより健やかにサポートしたいと考えている。『ナイトミン眠る力』のこだわりがつまった1粒を、ぜひ日常に取り入れてみてほしい」とコメントしている。

［小売価格］1980円（税別）

［発売日］4月1日（水）

小林製薬＝https://www.kobayashi.co.jp