B STONEが運営するレディースブランド「Ameri（アメリ）」と、総合スポーツ用品メーカー「Mizuno（ミズノ）」による2度目のコラボレーションアイテムを、4月7日にAMERI VINTAGE公式WEB STORE、AMERI VINTAGE直営店（代官山店、新宿店、名古屋店、心斎橋店、大阪店）、ミズノ公式オンライン、一部のミズノ直営店舗で発売する。

前回のコラボレーションの好評を受け、実現した第2弾となる今回のコラボレーション。Mizunoが独自に開発した夏に適した涼感素材「アイスタッチ」を使用した機能性インナーシリーズを4型展開する。

スポーツウエア由来の機能素材を日常のファッションへと落とし込み、ひんやりとした肌触りと軽やかな着心地を実現した。接触冷感機能、吸水速乾機能素材を使用することで、暑い季節もストレスフリーに着用できる。機能性とデザイン性を両立し、レイヤードスタイルの幅を広げるインナーシリーズを提案する。

「アイスタッチ」は、接触冷感、吸汗速乾を実現する夏専用の機能性素材。汗を素早く吸収・拡散し、気化熱で肌表面をクールダウンする。清涼感のあるサラッとした着心地が持続し、ビジネスやスポーツウエアなどに採用される人気の素材になっている。



「Mizuno×Ameri SHEER DOCKING SLEEVELESS TOPS」

「Mizuno×Ameri SHEER DOCKING SLEEVELESS TOPS」は、背中を大きく開けたデザインが特長の、カップ付きタンクトップインナー。デコルテ部分には異素材のシアー素材を施し、抜け感のある一着に仕上げた。



「Mizuno×Ameri 2WAY TUBE TOPS」

「Mizuno×Ameri 2WAY TUBE TOPS」は、ストラップを取り外しチューブトップとしても着用可能な、カップ付きキャミソールインナー。一本のラインで構成したストラップは、あえて見せてもスタイリングの一部として楽しめるデザインに仕上げた。



「Mizuno×Ameri CROPPED CAMISOLE TOPS」

「Mizuno×Ameri CROPPED CAMISOLE TOPS」は、胸元のカットラインが上品な、カップ付きショート丈キャミソールインナー。深めに設定したネックラインで、合わせるトップスを選ばず着用できる一着に仕上げた。バストサイドの形状にもこだわり、脇部分はラインが見えにくいデザインにすることで、コンパクトなシルエットながらも安心感のある着心地を実現している。



「Mizuno×Ameri SHEER DOCKING CAMISOLE DRESS」

「Mizuno×Ameri SHEER DOCKING CAMISOLE DRESS」は、背中を大きく開けたデザインが特長の、カップ付きキャミソールドレスインナー。バックオープンのアイテムにも対応できるよう、背中の開きを深く設計した。膝上丈のワンピースタイプで、夏の軽やかなドレスのペチコートとしても最適な一着になっている。上見頃のサイドにはシアー素材の切り替えを施し、さりげない抜け感をプラスしている。

［小売価格］

Mizuno×Ameri SHEER DOCKING SLEEVELESS TOPS：8500円

Mizuno×Ameri 2WAY TUBE TOPS：8500円

Mizuno×Ameri CROPPED CAMISOLE TOPS：7500円

Mizuno×Ameri SHEER DOCKING CAMISOLE DRESS：9000円

（すべて税別）

［発売日］4月7日（火）

ミズノ＝https://jpn.mizuno.com