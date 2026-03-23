熊本のサクラの開花が今日（3月23日）発表されました。

【写真を見る】熊本の桜「開花」と共に春本番のあたたかさ 沖縄からの観光客「思ったより暑い」満開は…もうちょっと先

開花の発表とともに県内は春本番の陽気で、各地で20℃を超える暖かさとなりました。

熊本地方気象台の職員が指を差している先にあるのは、ソメイヨシノの花。

開花の基準は標本木で5輪以上花が開くことです。

熊本地方気象台 村上龍二さん「確実に5輪確認できましたので『開花』とします」

毎日のように観測を続けたというサクラ担当の職員も嬉しそうです。

熊本地方気象台 村上龍二さん「やっと報われました」

開花の発表は去年と同じ日で、平年より1日遅くなりました。

サクラの開花とともに春本番の陽気です。

熊本城を訪れた人「日差しがすごく強いので暑くて」「めちゃくちゃ暑いです。（服装を）ちょっと後悔しています」

沖縄からの観光客「暖かいです。沖縄も今このくらいの感じで。太陽の日差しが思ったより暑くて。もっと寒い予定で来ていたので意外な感じ」

今日の熊本市は最高気温が22.4℃。4月下旬並みの暖かさとなりました。

二十歳になった記念に、振袖姿で写真を撮影していた2人も…

二十歳の記念撮影中「暑い。ちょっと暑くて本当はサクラの下で撮ろうと思って来たんですけど、もうちょっと咲いていればよかったな」

ちらほら咲き始めた熊本城のサクラ。開花から1週間から10日ほどで満開を迎えそうです。