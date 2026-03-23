「チャリンコ進化した」あきれた自転車乗り替え泥棒　乗り捨てた自転車も盗難品「盗んで喜ぶ心境が理解できない」

茨城・土浦市で目撃されたのは、“自転車乗り換え泥棒”。

最後に「チャリンコ進化した」と言い放ち、その場を去っていきました。

3月14日午後9時ごろ、防犯カメラに映っていたのは、車道を大きくはみ出しながらふらふらと自転車を運転する1人の人物。

手に携帯電話のようなものを持ちながら運転しています。

すると、突然Uターン。

来た道を戻ると、住宅の目の前に自転車を止め、中へと入っていきます。

被害者によりますと、この人物が入っていったのは敷地内の自転車置き場。

乗ってきた自転車をその場に捨て、別の自転車を持ち去ったといいます。

携帯で通話するようなしぐさの自転車泥棒。

去り際に、「チャリンコ進化した」と、耳を疑うような発言をしました。

より良い自転車を手に入れた、ともとれる言葉。

実は、乗ってきた自転車もこの人物のものではありませんでした。

被害者の家族は「盗難された自転車で、警察が持って帰った。チャリンコが進化したって喜んで報告してる。そうやって人のもの盗んでおいて喜んでいるという心境が私には理解できなくて、非常に憤りを感じている」と話していて、警察は自転車泥棒の行方を追っています。