「アイドルマスター シャイニーカラーズ」より大崎甜花が“ガルディエーヌアメジスト”衣装姿でフィギュア化。2027年1月に発売
【大崎甜花 ガルディエーヌアメジストver.】 2027年1月 発売予定 価格：33,000円
2027年1月 発売予定
THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
ユニオンクリエイティブは、フィギュア「大崎甜花 ガルディエーヌアメジストver.」を2027年1月に発売する。価格は33,000円。
本商品はゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ」よりアイドル「大崎甜花」をガルディエーヌアメジスト衣装姿で約1/6スケールフィギュア化したもの。ゲーム内のカードイラストを元に立体化され、華やかな衣装やふわっと広がる髪など優雅な姿が表現されている。
羽にはパールとラメ塗装が施され、高級感あ質感を演出し、フリルやリボン、装飾パーツ、スカートや袖のシワ表現も作り込まれている。
大崎甜花 ガルディエーヌアメジストver.
2027年1月 発売予定
価格：33,000円
スケール：約1/6
サイズ：全高本体約175mm、横幅約200mm
THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
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