【早乙女 瑠衣【桃桜高校・競泳水着】】 【早乙女 瑠衣【桃桜高校・競泳水着】ドリーミングスタイル ホワイトドルフィン】 3月24日11時より予約開始

コトブキヤは、プラモデル「早乙女 瑠衣【桃桜高校・競泳水着】」と「早乙女 瑠衣【桃桜高校・競泳水着】ドリーミングスタイル ホワイトドルフィン」を3月24日11時より予約受付を開始する。

本商品は「創彩少女庭園」のキャラクター「早乙女 瑠衣」を競泳水着スタイルでプラモデル化したもの。新規造形の競泳水着ボディは水着部分が光沢感ある仕上がりとなっている。立ち姿用の上半身パーツのほかに、「体育座り用ボディ」が付属し、様々なポージングが楽しめる。

付属小物のタオルと新規造形の手首「スイング式の持ち手（広）」、「メガネ用前髪に対応したスイミングゴーグル」が付属。表情パーツは「笑顔」「おちゃめ顔」「集中顔」「ダメージ顔」の4種類となっている。コトブキヤショップ購入特典では「ヘアアレンジパーツ」がもらえる。

さらに、ホワイトの競泳水着姿の「早乙女 瑠衣【桃桜高校・競泳水着】ドリーミングスタイル ホワイトドルフィン」も登場する。

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