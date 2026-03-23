PLAZA限定♡SKINNYDIP LONDON×ディズニー春コレ登場

ロンドン発の人気ブランド「SKINNYDIP LONDON」から、PLAZA限定のディズニースプリングコレクションが登場♡マリーやレディ、ルシファーなど愛らしいキャラクターたちが、ポップで遊び心あふれるデザインに。毎日持ち歩きたくなるアイテムが揃い、春のおしゃれ気分をぐっと高めてくれます。自分用はもちろん、ギフトにもぴったりな注目コレクションです♪

人気キャラがポップに登場

『おしゃれキャット』のマリー、『わんわん物語』のレディ、『シンデレラ』のルシファーといった人気キャラクターがラインナップ。

SKINNYDIP LONDONならではの遊び心あるデザインで、甘すぎない大人可愛い仕上がりに。ロンドン本社デザインチームが日本市場向けに企画した特別感のあるコレクションです。

井本彩花の進化が詰まった写真集『BEST,』発売♡沖縄ロケで魅せる新たな表情

毎日使える可愛い小物たち

iPhone用ケース（全3デザイン：マリー／レディ／ルシファー）

価格：4,400円(税込) ※iPhone15用／iPhone16用

リストビーズストラップ（全3デザイン：マリー／レディ／ルシファー）

価格：2,970円(税込)

ポーチ（全3デザイン：マリー／レディ／ルシファー）

価格：2,860円(税込)

ワイヤレスイヤホン用ケース（全3デザイン：マリー／レディ／ルシファー）

価格：2,970円(税込)

バッグにプラスするだけで気分が上がるアイテムばかり♡デイリーに使いやすい実用性も魅力です。

PLAZA限定の特別コレクション

本コレクションは2026年3月24日（火）より、全国のPLAZAおよびPLAZAオンラインストアにて順次発売。

※一部店舗では取り扱いがない場合がございます。

※店舗により、取り扱い商品が異なる場合がございます。

※発売日は店舗により異なります。

限定アイテムだからこそ、早めのチェックがおすすめです。

春のおしゃれをもっと楽しく♡

お気に入りのキャラクターを身近に感じられる、心ときめく今回のコレクション。普段のコーデやバッグにプラスするだけで、ぐっと春らしい華やかさがアップします。PLAZA限定の特別なラインナップで、毎日をもっと楽しく、自分らしく彩ってみてはいかがでしょうか♡