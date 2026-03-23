グラビア界はもちろん、俳優やアイドルとしても活躍する豊田ルナさんのFLASHデジタル写真集「豊田ルナ Updated-Me」がリリースされました。



【写真】誘惑目線から逃げられない？オトナな眼差しの豊田ルナさん

ミスマガジン2019でグランプリを受賞した豊田さん。カラフルで健康的なビキニから引き締まったボディラインを堪能できるワンピースまで4着の衣装に着こなしている今作。チャームポイントとも言える天真爛漫な笑顔はそのままに、隠しきれない艶っぽさも同居します。見れば見るほどクセになる、そんな作品に仕上がりました。



豊田さんはFLASHに登場。シリアスでアンニュイな表情が印象的な、これまでよりぐっと大人っぽいグラビアを見せています。



豊田さんはXで「FLASHにグラビア掲載していただいています！ そして、デジタル写真集「Updated-me」も発売です どっちもチェックしてね〜」と投稿し、撮影画像を公開しています。



【豊田ルナさんプロフィル】

とよだるな 23歳 2002年７月17日生まれ 埼玉県出身 T161 ５歳から子役として芸能活動を開始し、大河ドラマなど数々の作品に出演。2019年にミスマガジン2019でグランプリを獲得。2021年には『ウルトラマントリガー NEW GENERATION TIGA』でヒロイン・シズマユナを演じて話題に。2024年にはアイドルグループ、AND CaaaLLを結成。最新情報は公式X（@Runa_Toyoda0717）、公式Instagram（@runstagram_717）