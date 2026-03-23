2リッター「直4」採用のサニー後継機！

日産のカナダ法人は2026年2月12日、カナダ国際オートショーのプレスデーで新型4ドアセダン「セントラ」を公開しました。発表直後から注目が集まり、ユーザーからの反響も広がっています。

北米で長く親しまれてきたセントラは、1982年のデビュー以来、実用性と信頼性を軸に幅広いユーザーから支持されてきました。

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その源流は日本市場で中核を担った「サニー」にあり、グローバル戦略車として進化を続けてきたモデルです。

今回披露された新型は6年ぶりの全面刷新となる9代目で、従来の持ち味を受け継ぎながらデザインや装備が見直され、より現代的な仕上がりとなっています。

ボディサイズは全長4655mm×全幅1815mm×全高1450mm、ホイールベース2705mmです。日産「スカイライン」より一回り小さく、従来型とほぼ同等のサイズ感を維持しました。カナダ市場では扱いやすいコンパクトセダンとして位置づけられています。

エクステリアは日産の最新デザイン言語を採用し、存在感を強めたVモーショングリルをフロントに配置。薄型LEDヘッドランプやシャープなボディラインと組み合わせることで、ダイナミックさと上質さを両立した印象に仕上げられています。

パワートレインは2リッター直列4気筒ガソリンエンジン（149馬力／146lb-ft）にCVTを組み合わせ、駆動方式は前輪駆動（FWD）。燃費は1リッターあたり14km（7.1L／100km）とされています。

インテリアは開放感と質感の向上を図り、メータークラスターとセンターディスプレイを横一線に配置した12.3インチ一体型ディスプレイを採用しました。視線移動を抑えるレイアウトとすることで、情報の見やすさと操作性を高めています。

室内空間には余裕があり、トランクも開口部の拡大と下端の低床化によって使い勝手が向上しました。

グレードは「S」「SV」「SR」「SRプレミアム」の4種類で、SR系はフロントマスクの大部分をグロスブラックで仕上げ、ブラックトランクスポイラーなどと組み合わせることで、よりスポーティな外観を強調しています。

ボディカラーはモノトーン7色を設定され、そのうち4色はキャビン部をブラックとしたツートーン仕様がSR系向けに用意されました。

価格は2万7839カナダドル（約315万円）からとなっています。

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こうした発表を受けて、ユーザーからはデザイン面で「まとまりがあるデザイン」「このクラスでは魅力的」といった声が寄せられ、実用性についても「扱いやすそう」「国内にも欲しい」といった意見が見られます。新型の公開により、セントラへの注目が改めて高まっています。