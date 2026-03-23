【義母サブスク？合鍵にキレた俺】小学生の長期休み。学童ばかりは可哀想！？＜第3話＞#4コマ母道場
義母が合鍵を使って、勝手に家に入っていたら……？ 嫁姑問題では、よく耳にするトラブルですよね。けれど今回のケースは少し違います。合鍵を使って家に入ってしまったのは、なんと妻の実母。しかも、旦那さんが不在のときでした。怒りをあらわにする旦那さんに対し、妻は何を思い、どう答えるのでしょうか。
第3話 子どもの預け先に奔走する春休み
【編集部コメント】
子どもたちにとって長期休みは楽しいものです。しかし働くママ……いや、働いていないママたちにとっても、子どもたちの時間の過ごし方について悩むところではあります。リカさんは学童だけではなく、マンネリ化しないように工夫をしていました。さすがにそこまで考えていれば疲れますよね。そんなとき、近所に住むお母さんから子どもたちを預かってくれるというありがたい提案が！ しかし、これがすべての始まりだったのです……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第3話 子どもの預け先に奔走する春休み
【編集部コメント】
子どもたちにとって長期休みは楽しいものです。しかし働くママ……いや、働いていないママたちにとっても、子どもたちの時間の過ごし方について悩むところではあります。リカさんは学童だけではなく、マンネリ化しないように工夫をしていました。さすがにそこまで考えていれば疲れますよね。そんなとき、近所に住むお母さんから子どもたちを預かってくれるというありがたい提案が！ しかし、これがすべての始まりだったのです……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙