プロ野球シーズンの開幕を盛り上げようと、楽天イーグルスで日本一を経験した２人がきょう、山形市で球団フラッグの取り付け作業を行いました。

【写真を見る】銀次と岡島が駆けつけ取り付け作業！ 中心街に楽天イーグルスの応援フラッグ掲示 13年ぶりのリーグ優勝を！（山形市）

「たけろうにあいにきました」

「岡島だ！！（岡島さん）おはようございます～」

山形市七日町を訪れたのはプロ野球・楽天イーグルスで球団初の日本一を経験したアンバサダーの銀次さんと去年まで現役選手として活躍した岡島豪郎さんの２人です。

楽天イーグルス・アンバサダー 銀次さん「また優勝できるようにがんばっていきますのでよろしくお願いします」

楽天イーグルス・アンバサダー 岡島豪郎さん「皆さんもぜひ選手達の背中を押してもらえると助かります。今シーズンも応援よろしくお願いします」

朝早くからつめかけたファンに挨拶をしたあと２人は、１３年ぶりのリーグ優勝を願ってチームの中心選手６人の顔が入った応援フラッグを掲げていきました。

子どもたち「一回しか優勝していないので２回目の優勝に向けてがんばって欲しい」

子どもたち「（山形での試合は）１５対０で勝ってほしい」

■今年こそ山形で勝利を！

近年、山形開催の試合で４戦勝ちがない楽天イーグルス。今年こそ勝利を誓っていました。

楽天イーグルス・アンバサダー 銀次さん「（銀次）絶対、勝ちます。熱い応援を宜しくお願いいたします」

楽天イーグルス・アンバサダー 岡島豪郎さん「勝たせます！！あの～がんばりましょうね。

楽天イーグルス・アンバサダー 銀次さん「がんばりましょう。いややるのは選手だから！」

プロ野球は今月２７日に開幕、山形での楽天一軍戦は６月２３日にきらやかスタジアムで開催されます。