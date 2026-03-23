3月、新潟市南区の『アグリパーク』で双子のヤギが生まれました。他のヤギやヒツジも出産を控えていて、ベビーラッシュの春を迎えます。



■柿木哲哉記者

「畜舎にやってきました。こちらに先日生まれたヤギ2頭がいるということなんですが・・あ！いました。いまくつろいでますね、小さくてかわいいです。」



名前は「ひなこ(♀)」と「あまね(♂)」。3月12日に誕生した双子で、体重は6～7kgほどです。



■南区から

「(2頭を)見たいなと思って来ました。すごくかわいい。」

■7歳

「ママのそばでねんねしているのがかわいかった。」



■柿木哲哉記者

「結構ずっしり重たい。もふもふでかわいい、癒されます。このまま持って帰りたいです。」



■山形から小学1年生

「つるつるしてあたたかかった。次に来たときもいてほしい。」



2頭のお母さんは、6歳の「るみ(♀)」。ヤギのなかでは高齢です。



■新潟市アグリパーク 安澤功次さん

「大体子どもの数が14～15頭いるので、頑張って出産したなと。(2頭が)元気で育っているのでうれしく思っている。」



まもなく別のヤギやヒツジ2頭も出産を控えています。



■新潟市アグリパーク 安澤功次さん

「最初にヤギが生まれるから、春が来たなと。ぜひ癒されて楽しんで帰ってほしい、ぜひお越しください。」