春のベビーラッシュ！「もふもふでかわいい」アグリパークで双子のヤギ誕生【新潟】
3月、新潟市南区の『アグリパーク』で双子のヤギが生まれました。他のヤギやヒツジも出産を控えていて、ベビーラッシュの春を迎えます。
■柿木哲哉記者
「畜舎にやってきました。こちらに先日生まれたヤギ2頭がいるということなんですが・・あ！いました。いまくつろいでますね、小さくてかわいいです。」
名前は「ひなこ(♀)」と「あまね(♂)」。3月12日に誕生した双子で、体重は6～7kgほどです。
■南区から
「(2頭を)見たいなと思って来ました。すごくかわいい。」
■7歳
「ママのそばでねんねしているのがかわいかった。」
■柿木哲哉記者
「結構ずっしり重たい。もふもふでかわいい、癒されます。このまま持って帰りたいです。」
■山形から小学1年生
「つるつるしてあたたかかった。次に来たときもいてほしい。」
2頭のお母さんは、6歳の「るみ(♀)」。ヤギのなかでは高齢です。
■新潟市アグリパーク 安澤功次さん
「大体子どもの数が14～15頭いるので、頑張って出産したなと。(2頭が)元気で育っているのでうれしく思っている。」
まもなく別のヤギやヒツジ2頭も出産を控えています。
■新潟市アグリパーク 安澤功次さん
「最初にヤギが生まれるから、春が来たなと。ぜひ癒されて楽しんで帰ってほしい、ぜひお越しください。」
■柿木哲哉記者
「畜舎にやってきました。こちらに先日生まれたヤギ2頭がいるということなんですが・・あ！いました。いまくつろいでますね、小さくてかわいいです。」
名前は「ひなこ(♀)」と「あまね(♂)」。3月12日に誕生した双子で、体重は6～7kgほどです。
■南区から
「(2頭を)見たいなと思って来ました。すごくかわいい。」
■7歳
「ママのそばでねんねしているのがかわいかった。」
■柿木哲哉記者
「結構ずっしり重たい。もふもふでかわいい、癒されます。このまま持って帰りたいです。」
■山形から小学1年生
「つるつるしてあたたかかった。次に来たときもいてほしい。」
2頭のお母さんは、6歳の「るみ(♀)」。ヤギのなかでは高齢です。
■新潟市アグリパーク 安澤功次さん
「大体子どもの数が14～15頭いるので、頑張って出産したなと。(2頭が)元気で育っているのでうれしく思っている。」
まもなく別のヤギやヒツジ2頭も出産を控えています。
■新潟市アグリパーク 安澤功次さん
「最初にヤギが生まれるから、春が来たなと。ぜひ癒されて楽しんで帰ってほしい、ぜひお越しください。」