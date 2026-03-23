プロ野球2軍「オイシックス新潟アルビレックスBC」は、21日にホーム開幕戦を迎えました。約4000人のファンの声援を力に変え、今シーズン初勝利です。



NPB3年目のシーズンを迎えたオイシックス。開幕から5連敗と厳しい状況のなか、ホームで今シーズン初勝利を狙います。



その大事なホームの開幕投手として先発のマウンドに上がったのは、元DeNAの髙田琢登(23)。ビジター開幕戦では3回6失点。そのリベンジに燃えていました。



1回－



■実況

「ランナースタート、キャッチャー2塁送球、盗塁成功！足を使ってきました楽天。」



得点圏にランナーを背負いますが－



■実況

「センター方向へのあたり！センター下がります、3アウト。」



立ち上がりを無失点に抑えます。

先制点がほしいオイシックスは2回、ノーアウト1塁で打席には今シーズン加入した元広島・松山。



■実況

「良い当たりだ、右中間･･･チャンス拡大ノーアウト3塁1塁。」



続く打席には、今シーズンすでに2ホーマー。元巨人のウォーカー。



■実況

「大きな当たりだぞ！ホーム開幕戦、先制点を奪いました。」



ウォーカーの犠牲フライで、幸先よく先制します。

打線に応えたい先発・髙田はー



■実況

「変化球空振り三振。」



回を追うごとにテンポを上げると、守備陣も好守が光りスコアボードに0が並びます。

しかし、7回－



■実況

「強い打球がライト方向にのびていきます、ホームラン！」



楽天・YG安田のソロホームランで同点に。

それでも－



■実況

「辰巳を抑えられるか。見逃し三振。すばらしいボールを投げました。」



髙田は7回1失点の好投でマウンドを後続に託します。

2回以降、得点がなかった打線はその裏－



■実況

「鋭い打球。2アウトランナー3塁2塁としました。」



1番・漆原がチャンスをつくると、バッターボックスは高卒2年目・19歳の岸川。



■実況

「上手く合わせた。2番バッター岸川タイムリーヒット！」



再びリードを奪います。

ホーム開幕戦で勝利を－



9回、オイシックスの守護神・上村がマウンドへ上がります。しかし、2アウト2塁1塁ホームランで同点の場面に。



■実況

「この苦しい場面なんとか抑えられるか。上村ファールです。バッターとしては外目の変化球を狙ってくるでしょうし、裏をかいてインコース真っ直ぐも面白い･･･インコース見逃し三振！ピンチの場面をつくりましたが、最後は見事なインコース。今シーズンの初勝利を掴みました。」



開幕6試合目にして待望の今シーズン初勝利。集まったファン・サポーターが歓喜に包まれました。



■髙田琢登投手(23)

「(ビジター)開幕を任せてもらったなかで、ふがいないピッチングをしてしまったので、今日は全力で頑張ろうという気持ちでこのホーム開幕で勝ちたいと思っていたので、そこで勝ち投手がついてホッとした。」



■武田勝監督

「チーム一丸となって戦っているオイシックスの姿を勝ちとして証明したいと思うので、今後もよろしくお願いします。今日はありがとうございました。」



この試合の解説をつとめた前ヤクルト監督で、2012年にはアルビBCを独立リーグ日本一に導いた髙津臣吾さん。先発・髙田のピッチングを高く評価します。



■高津臣吾

「とくに髙田投手は1点は取られたが、テンポ・リズム・制球良くゲームを引っ張ることができた。今日くらいのピッチングができれば、(NPB復帰の)可能性は十分にある。四球を出さない制球力はアピールになったと思うし、これをいかに続けていくかが大事。」