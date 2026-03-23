江戸時代から続く長崎市の料亭で、和と洋がコラボした卓袱料理を楽しむイベントが開かれました。

江戸時代から続く長崎市の料亭「一力」で行われたのは、新しい卓袱料理を楽しむイベントです。

長崎ならではの食の価値を再認識してもらおうと、県の事業で行われました。

（料亭 一力 8代目 山本 卓さん）

「長崎の郷土料理の卓袱料理を、ほどき編み直すということで本日、料理を提供していく」

一力8代目の山本 卓さんとミシュラン一つ星の獲得経験もある、福岡のフレンチシェフ 福山 剛さんがタッグを組み、料理を提供しました。

（フレンチシェフ 福山 剛さん）

「白いアイスクリームが、ホワイトアスパラガスのアイスクリーム。

上に長崎の塩、オリーブオイルを使っている」

県産の白子を使い、からすみを載せた白子豆腐。

県産のビーツを使った一皿は、ローストしたりピクルスにしたり、食材を余すことなく使っています。

（参加者）

「いわゆる伝統的な卓袱料理と全然違って面白い。今まで体験したことがない卓袱料理」

参加者は、料理についての解説を聞きながら “和” と “洋” がコラボした、卓袱料理を満喫しました。