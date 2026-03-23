タイトリスト『GTS2/同3/同4』ドライバーが適合リスト登録、今週は海外タイトリスト勢の飛距離や初速に注目！
現地23日、R&AとUSGAのコンフォーミング（適合）リストの「ドライバー」カテゴリに、タイトリストの新作ドライバーが登録された。既報の通り、モデル名は『GTS2』（左用も有り）と『GTS3』（同）、『GTS4』（同）で、計6つのヘッドが確認できた。
【画像】モノクロではない、『GTS2』の実際のソールデザイン
適合リストの「識別マーキング」で気になるのは、現行『GT』にはなかった「TITLEIST DESIGN」の記載がソールにあること。また、これまでになかった点として、フェースにもモデル名の『GTS』記載があるよう。ロフト展開は左用も同様に『GTS3』と『GTS2』が8、9、10、11度の4種類で『GTS4』は8、9、10度だ。 契約の有無に関係なく、世界最高峰のPGAツアーで7年連続で最も評価されてきた、タイトリストのドライバー。現行の『GT』より「GTSは明らかに速い」と豪語する同社。今週はその初速性能や飛距離だけでなく、「マスターズ」前にはたして何人が使い慣れたエースを変更するか？ に注目したい。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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