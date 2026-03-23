オイシックス新潟アルビレックスBCは3月21日、楽天とのホーム開幕戦で見事、今シーズン初勝利を挙げ、訪れた多くのファンと喜びを分かち合いました。

21日、ハードオフエコスタジアムには、オイシックスのホーム開幕を待ちわびる多くのファンの姿が。



【ファン】

「今季初の勝利を見に来た。応援している」



【ファン】

「（ホーム開幕を）ずっと楽しみにしていたし、新戦力も活躍している話も聞く。ホームで勝ってほしい」





【ファン】「桑田さんも入ったことだし、去年の成績より上回ってほしい」

ここまで5連敗中と苦しいスタートを切っているオイシックスは、ホーム開幕戦での今シーズン初勝利を目指します。



先発はチーム所属2年目の高田。3回6失点と悔しい結果になった前回の登板から一変し、この日は序盤から打たせて取るピッチングがさえ渡ります。



すると、打線は2回、フォアボールとヒットでノーアウト1・3塁のチャンスをつくり、打席には今シーズンすでに2本のホームラン放っているウォーカー。



ホームランとはなりませんでしたが、犠牲フライでオイシックスが1点を先制します。



そして、この日、目立ったのはオイシックスの好守備。



3回には高田が1塁ランナーをけん制で誘い出してアウトを取ると、5回にはショート・岸川のファインプレーも飛び出し、6回まで楽天打線をゼロに抑えます。



ただ、7回。高田がYG安田に豪快な一発を浴びます。



【高田琢登 投手】

「3ボールから気の抜いた球が打たれてしまったので、長いイニング投げることを考えたら、あそこの1点はもったいない。これから修正していきたい」



それでも高田は7回1失点の好投。味方の援護を待ちます。



すると、その裏、漆原のツーベースヒットなどで2アウト2塁・3塁のチャンスをつくると、打席にはここまで守備で貢献してきた岸川。



岸川の打球は詰まったものの、内野の頭を越える値千金の2点タイムリーヒットに。



【岸川和広 選手】

「絶対ランナーを返したいという状況で出たヒットだった。本当に勝ちにつながる打点になってよかった」



先発の高田に勝ち投手の権利ももたらします。



【高田琢登 投手】

「ホーム開幕で勝ちたいと思っていたので、勝ち投手がついてほっとした」



ここから継投に入ったオイシックス。8回は伊禮が、9回は上村が、ともにランナーを出しながらも要所を締めて逃げきり。



3800人あまりのファンが集まる中、オイシックスは今シーズンの初勝利をつかみ取りました。



【武田勝 監督】

「引き続き、1点を大事にする野球と桑田さんが求める野球をしっかり組み合わせて、皆さんが見ていて楽しい野球を続けていきたいと思う」



待望の勝利に試合終了後もファンの笑顔であふれていた21日のエコスタ。22日は惜しくも敗れ、今シーズン初の連勝とはなりませんでした。