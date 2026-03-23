豪雪地として知られる新潟県津南町で3月22日、雪下にんじん掘り競争が行われました。

豪雪地として知られる津南町の特産『雪下にんじん』をPRしようと、毎年この時期に開催されている『雪下にんじん掘り競争』。



5回目の今年は、県の内外から32チーム約170人が出場しました。



【参加者】

「ニンジンあるじゃん…折れている」



1mほど積もった雪の下にあるニンジンを20分で何本収穫できるかを競います。





【参加者】「ファーストニンジン！」折れたり、割れたりしたニンジンは数にカウントされないため、参加者は慎重かつ大胆に雪や畑を掘っていきます。【参加者】「（Q. ニンジンは？）ない」【参加者】「（Q. ニンジンは？）だいぶあった。去年3位だったので負けてられない」【参加者】「イメージ以上に肉体使うものだった。きれいなニンジン、でかいニンジンが出てきてくれるとうれしかった」【参加者】「去年ゼロだったが、今年は30本近くとることができた」【参加者】「初参加だけど貢献できたと思う。楽しかった」積雪が去年の半分ほどだったこともあり、今年はニンジンをたくさん収穫できたチームが続出。結果は、隣の十日町市から出場したチームが地元・津南町のチームとの競り合いを制し優勝！なんと3連覇です。【優勝チーム】「雪を掘るのもやり方次第では楽しいので、興味があったら来てもらって、たくさん遊んでもらえたらと思う」最後には一生懸命掘った雪下にんじんを試食した参加者たち。雪深い津南にも春がやってきました。