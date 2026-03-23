「にしたんクリニック」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が２３日、ＴｉｋＴｏｋを新規更新。サッカー・ベルギー１部リーグのシント＝トロイデンＶＶ（ＳＴＶＶ）の後藤啓介選手と対談した。「にしたん−」はＳＴＶＶのプラチナスポンサーで、西村氏は代表を務めている。

今年はサッカーのワールドカップイヤーで、西村氏は後藤選手について「もう確実に（日本代表に）選ばれて、招集されて活躍してくれると思っているんです」と期待。西村氏の熱い言葉に、後藤選手は「チャンスが広がったかなと思うんですけれども、もっと継続してゴールを決めていければ」と代表選出に意気込んだ。後藤選手は２９日のスコットランド戦、４月１日のイングランド戦に臨む日本代表メンバーに名を連ねている。

今季のリーグ戦は残り２節で首位・サン＝ジロワーズ戦も控えている。西村氏から意気込みを問われた後藤選手は「しっかり勝って。代表ウィークに繋げていって、その代表ウィークでもしっかり活躍して、ワールドカップに選ばれるように、頑張りたいと思います」と力を込めていた。