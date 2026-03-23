俳優・漆山拓実がこのほど、東京・下高井戸シネマで行われた、初主演を務めた短編映画「桃味の梨」の舞台あいさつに、共演の岩田奏、蘇諐淳（スー・ユチュン）監督と出席した。

今作は、同級生を相手に「レンタル彼氏」として小遣いを稼ぐ高校生・真の姿を描く物語。「大阪アジアン映画祭」インディ・フォーラム部門にて入選したことを受け、２７日まで同所で上映されることが決定した。

この日は、気になるタイトルの由来についてトーク。漆山は「台本を読む中で、まず僕と奏くんで仲良くなろうっていうのがあって」とし「普段何してるの？から始まって、好きな食べ物の話になった時に、『こんな果物があったらおいしいよね』っていうのをめちゃめちゃ熱弁しましたね。それが桃味の梨」とたわいもない会話から生まれたものだと解説した。

作中では、親友役の岩田と屋上でふざけ合い、そんな「桃味の梨」を一緒に食べることを夢見るリアルな高校生の姿が描かれている。漆山と岩田は現場でセリフを足したり、アドリブも飛び交ったりと楽しみながら撮影に臨んだのだったが、蘇監督は「当初、本読みやリハーサルをやった時に『この２人、仲良くなってくれるかなという思いはあった』」と話す。それでも岩田がやっていたスマホゲームをきっかけに「漆山くんはやっていなかったけど、すぐダウンロードしてすぐ仲良くなっていたのが印象に残ってる。全く私が立ち入る隙がないくらい」と振り返った。

漆山も「（岩田君と）仲良くなりたすぎて、その場ですぐにダウンロードしたよね」と笑顔。同年代らしく、作中同様、仲むつまじいトークを展開していた。