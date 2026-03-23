カプコンは、SteamにてPC用サバイバルホラー「バイオハザード RE:3」を90%オフの399円で販売するセールを実施している。

「バイオハザード RE:3」は2020年にリリースされたタイトルで、1999年発売のPlayStation用アクションアドベンチャー「バイオハザード3 ラストエスケープ」のリメイク版にあたる。ジルたちがラクーンシティからの脱出を目指すナンバリング作品となっている。

Steamではシリーズ30周年にあわせて各種タイトルのセールが実施されており、ほかにも多数のタイトルがセールになっているが、“30”という数字に合わせ「バイオハザード RE:3」はひと際高い割引きが反映。通常は3,990円のところ、期間中であれば90%オフの特別価格で購入できる。

(C)CAPCOM CO., LTD. 1999, 2020 ALL RIGHTS RESERVED.

