「バイオ RE:3」が破格の399円！ Steamにて驚異的な90%OFFセール実施中ネメシスに追われる体験が期間限定でワンコイン以下
【バイオハザード RE:3】 セール期間：3月27日まで 特別価格：399円
(C)CAPCOM CO., LTD. 1999, 2020 ALL RIGHTS RESERVED.
カプコンは、SteamにてPC用サバイバルホラー「バイオハザード RE:3」を90%オフの399円で販売するセールを実施している。
「バイオハザード RE:3」は2020年にリリースされたタイトルで、1999年発売のPlayStation用アクションアドベンチャー「バイオハザード3 ラストエスケープ」のリメイク版にあたる。ジルたちがラクーンシティからの脱出を目指すナンバリング作品となっている。
Steamではシリーズ30周年にあわせて各種タイトルのセールが実施されており、ほかにも多数のタイトルがセールになっているが、“30”という数字に合わせ「バイオハザード RE:3」はひと際高い割引きが反映。通常は3,990円のところ、期間中であれば90%オフの特別価格で購入できる。
【バイオハザード30周年】- 【公式】バイオハザード / RESIDENT EVIL PORTAL Official (@REBHPortal) March 23, 2026
■『バイオハザード RE:3』がSteamにて破格の399円（税込）の期間限定セールを実施中！
各プラットフォームでは期間限定の記念セールが開催中です。
Steamのセール会場では『バイオハザード RE:3』が破格のセール価格399円（税込）で登場！この機会にぜひ！#REBH30th pic.twitter.com/hBJTDGIPNV
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