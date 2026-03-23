今年は7月、幕張メッセにて開催！世界最大のアニソンライブイベント「アニサマ2026」第1弾出演アーティスト発表！

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7月10日(金)、11日(土)、12日(日)の3日間、幕張メッセにて開催される世界最大のアニソンライブイベント「Animelo Summer Live 2026 -Messenger-」の第1弾出演アーティスト26組を発表！

昨年の2025年に開催20回という節目を迎え、次なる一歩を踏み出す今年のアニサマは、さいたまスーパーアリーナの大規模改修工事に伴い会場を幕張メッセに移し、開催も例年より1か月以上早い7月に開催。

7月10日(金)の出演アーティストは、昨年に続き13回目の出演となるangela、11回目の内田真礼、9回目の蒼井翔太、同じく9回目のfripSideをはじめ、岡咲美保、MADKID、岸田教団&THE明星ロケッツ、そして東山奈央が2年ぶり7回目、RAISE A SUILENが4年ぶり4回目の出演を果たす。

7月11日(土)の出演アーティストは、アニサマ最多出演回数を誇るGRANRODEOが昨年に続き17回目、14回連続出演となる鈴木このみ、11回連続出演となるTrySail、11回目の出演となる小倉唯、さらには伊藤美来、石原夏織、MYTH & ROIDと続き、ソロアーティストとして初出演となる佐々木李子、そしてA3!がアニサマ初出演を果たす。

7月12日(日)の出演アーティストは、昨年に続き9回目となるオーイシマサヨシ、7回目のReoNa、同じく7回目のスフィアをはじめ、愛美、仲村宗悟、芹澤優 feat. MOTSU、そしてCHiCO with HoneyWorksが4年ぶり2回目、さらにはウマ娘 プリティーダービーが4年ぶり3回目の出走を果たす。

「アニサマ2025」ブルーレイは3月25日(水)発売！ブルーレイ購入者限定となる「アニサマ2026」チケット最速先行抽選予約も同日の3月25日(水)より受付開始！

●イベント情報

Animelo Summer Live 2026 -Messenger-

7月10日(金)、11日(土)、12日(日)

会場：幕張メッセ

7月10日(金)出演アーティスト



蒼井翔太/angela/内田真礼/岡咲美保/岸田教団&THE明星ロケッツ/東山奈央/fripSide/MADKID/RAISE A SUILEN 他

7月12日(土)出演アーティスト



石原夏織/伊藤美来/A3!/小倉唯/GRANRODEO/佐々木李子/鈴木このみ/TrySail/MYTH & ROID 他

7月13日(日)出演アーティスト



愛美/ウマ娘 プリティーダービー/オーイシマサヨシ/スフィア/芹澤優 feat. MOTSU/CHiCO with HoneyWorks/仲村宗悟/ReoNa 他

©Animelo Summer Live 2026

関連リンク

「Animelo Summer Live 2026 -Messenger-」公式サイト

https://anisama.tv/2026/