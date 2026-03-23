女優の佳那晃子（かな・あきこ、本名・関田祐子）さんが死去したことが分かった。７０歳だった。２３日、元所属事務所がスポーツ報知の取材に認めた。

佳那さんは１９７４年、１７歳で映画「襤褸（らんる）の旗」でデビュー。８０年に公開された主演映画「ザ・ウーマン」では、大胆なヌードを披露するなど注目を浴びた。その後も「魔界転生」（８１年）や「陽暉楼」（８３年）などに出演し、妖艶さと力強さを兼ね備えた演技で存在感を発揮。テレビドラマでもＴＢＳ系「金曜日の妻たちへ」シリーズに出演するなど、名バイプレーヤーとして活躍した。

プライベートでは、９０年に放送作家の源高志さんと結婚。同年に源さんが事業に失敗し、一時は３億円の借金を報じられ、月７万円で生活したこともありながらも、「人生に１度くらい落とし穴があった、ということでしょう」と献身的にサポート。その後、拠点を伊豆半島に移したが、２００５年に腎臓疾患群の一種であるネフローゼ症候群を発症。懸命な治療の結果、４年半の年月を経て復帰したが、１３年にくも膜下出血をわずらい、約１３年間闘病していた。