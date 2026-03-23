大相撲の元大関若嶋津で１５日に肺炎のため６９歳で死去した日高六男さんの通夜が２３日、千葉県市川市内で営まれ、角界出身者ら約４００人が弔問に訪れ、「南海の黒ひょう」と呼ばれた昭和の人気力士をしのんだ。取材に応じた元横綱・若乃花の花田虎上さんは「父の弟弟子ですから、いつも可愛がっていくれた。父にまた会って、お酒を飲んで楽しんでくださいと声をかけました」としみじみ。「いつも笑顔で、あんな優しい親方はいません」と故人をしのんだ。元横綱・稀勢の里の二所ノ関親方、幕内・一山本、元小結・舞の海さんらも弔問に訪れた。

鹿児島県出身の日高さんは元横綱初代若乃花が師匠の二子山部屋に入門し、１９７５年春場所で初土俵を踏んだ。８３年初場所で大関に昇進し、８４年春場所で初優勝。優勝は２度記録した。８７年名古屋場所での現役引退後は松ケ根部屋を創設。協会理事に就任した２０１４年に年寄「二所ノ関」を襲名した。１７年秋に倒れて頭部手術を受け、療養生活が続いていた。妻は元人気歌手のみづえさん（旧姓・高田）。