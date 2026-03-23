焼きそばの粉末ソースを活用！「豚こまのやわらかスペアリブ風」

【春におすすめの厳選レシピ vol.3】季節ごとの旬のレシピのほか、ちょっと素敵な暮らしの情報をお届けする季刊マガジン『cookpad plus 2026年春号』が発売しました。本誌に掲載された中からレシピをピックアップしてご紹介します。

レシピ募集企画「がっつり食べたい！肉おかず」結果発表！

雑誌『cookpad plus』2025年秋号で募集した「がっつり食べたい！肉おかず」によせられた多くのレシピの中から、掲載が決定した２品をご紹介します。こちらの２品は2026年2月27日に扶桑社から発売の『cookpad plus 2026年春号』に掲載されているので合わせてチェックしてみてくださいね。

残りがちな焼きそばの粉末ソースがスペアリブに大変身〜！





※ 記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理しています。

粉末ソースが豚肉の水分や調味料を吸収してくれるので、水っぽくならないそうです。そしてレシピのポイントは、にんにくやわさびを追加した複雑な味わい！

タンドリーチキンを日本風にアレンジ





みそとカレー粉の組み合わせでタンドリーチキンが和風に！ヨーグルトにつけ込むことで、鶏むね肉がしっとり柔らかになりますよ。

これ一品で大満足のお肉おかず。がっつりお肉を食べたい時に、ぜひ作ってみてくださいね。

『cookpad plus 2026年春号』（扶桑社）





季節のレシピのほか、ちょっと素敵な暮らしの情報をお届けする季刊マガジン『cookpad plus』。2026年春号の巻頭特集は「殿堂入りベストレシピ」。クックパッドで大きな支持を集めた殿堂入りレシピ30品を大公開。つくれぽ1万件以上の超人気レシピから、新じゃがやアスパラなどの春野菜おかず、特売肉レシピ、パスタ＆スープまで… 大好評レシピをぜひ味わってみてください。他、「長谷川あかりさんの作りおきできる副菜」「すっきり軽やかな体に！ワタナベマキさんの春の薬膳サラダ」なども紹介しています。



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通常号は「磁器の密閉保存容器 豪華２個セット」

ムーミンたちの北欧アートが癒やされる、磁器製の密閉保存容器2個セットが初登場！ずっしりとした高級感があり、電子レンジや食洗機もOK。ムーミンと仲間たちやリトルミイのかわいいデザインで、食卓を華やかに彩ります。





増刊号は「ボックス型の大容量 保冷保温バッグ」

ムーミンと仲間たちが描かれた、春らしい北欧デザインの保冷保温バッグが登場！2Lペットボトルが5本入る大容量のボックス型で、自転車かごにも収まります。丈夫な生地と肩掛けできる持ち手で、日々のお買い物や行楽に最適です。





『cookpad plus 2026年春号』（扶桑社）

2026年2月27日（火）より全国書店やオンラインストアにて販売中です。



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・通常号：Amazon



・増刊号：セブンネットショッピング



※通常号と増刊号では価格が異なります。