“ありがとう、青学。”来季から本拠地を移すSR渋谷が青学の「メモリアルフォト」を募集…ホーム最終戦で上映

3月23日、B1東地区のサンロッカーズ渋谷は、試合情報を更新。4月26日に青山学院記念館で行われる、『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』B1リーグ戦第28節のアルティーリ千葉戦GAME2にて、ハーフタイムに「メモリアルフォト」スライドショーを実施することを発表した。

SR渋谷は今シーズンをもって、ホームコートをTOYOTA ARENA TOKYOに移すことが決定しており、同日に行われる試合が青山学院記念館での最後のホームゲームとなる。そこでクラブは、これまで長きにわたりホームとして使用した青山学院記念館の写真をファンから募集することを発表し、当日のハーフタイムに特別な「メモリアルフォト」として会場内のビジョンで上映するという。写真の応募はすでにクラブ公式サイトで受け付けており、期間は4月12日23時59分まで受付を予定している。

Bリーグに所属するクラブの中で最も歴史深い、クラブ創設90周年を迎えたSR渋谷。この節目の年に、最後の“青学”は特別な1日になるだろう。

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