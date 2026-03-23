センバツ高校野球は大会5日目です。四国地区代表の香川県の英明は、山口県の高川学園との初戦に臨みました。

（小寺健太記者）

「いよいよ英明の4度目となる春の甲子園での戦いが始まります。アルプスでは香川から駆け付けた応援団が選手にエールを送ります」

試合は、0対0で迎えた4回表の英明の攻撃。ノーアウト1、2塁のチャンスで、バッターの茺野が送りバント。これが相手のエラーを誘い、その間に2塁ランナーがホームイン。先制に成功します。これで勢いづいた英明は、続くチャンスで畳みかけます。連続タイムリーでこの回、一挙3得点と相手を突き放します。

守っては4回ウラ。センターの矢野がこのファインプレー。流れを相手に渡しません。その後、互いに点を取り合い5対1で迎えた最終回。相手に追い上げられたものの最後までエースの冨岡が踏ん張り、英明が5対3で初戦を突破しました。

（冨岡琥希投手）

「初戦は厳しい戦いでしたが、勝ち抜けたことは次の試合にもつながってくると思うので、うれしい気持ちです」

（池田隼人主将）

「まずはうれしい気持ちですが、次に向けてこれからやっていかないといけないので、切り替えてやっていきます」

英明は目標のベスト8をかけて、次は大会8日目の第2試合、宮城県の東北と対戦します。