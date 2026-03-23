24日は各地安定した空模様に、向こう一週間は晴れ間の出る日多い【これからの天気(3月23日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
24日(火)は、各地とも安定した空模様になりそうです。
◆警報・注意報
現在、広い範囲にカミナリ・融雪・ナダレ注意報、また下越と佐渡には霜注意報が発表されています。
◆3月24日(火)の天気
・上越地方
高気圧に覆われて晴れる時間が長くなるでしょう。
最高気温は12℃前後で、今日より4℃くらい低くなりそうです。
・中越地方
日差しがたっぷり届く見込みです。
山沿いではときおり雲が広りますが、薄い雲が中心で天気のくずれはないでしょう。
最高気温は11℃前後の予想です。
・長岡市と三条市周辺
夜にかけて穏やかな晴れの天気になるでしょう。
昼間の気温は13℃前後の予想で、今日よりも少し空気が冷たく感じられそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
日中いっぱいはよく晴れるでしょう。
朝は放射冷却で冷えて、霜が降りるところがありそうです。
また、夜は広く曇り空になりますがにわか雨の心配はなさそうです。
・下越：村上市から聖籠町
雲がほとんどない青空が広がるでしょう。
最高気温は12℃前後の予想で、今日ほどの暖かさはなさそうです。
◆風と波
風は比較的穏やかでしょう。
波の高さは、各海域で最大1mの予想です。
◆花粉情報
24日(火)は、上・中・下越で最高ランクの「極めて多い」予想です。
佐渡でも、非常に多く飛ぶ予想です。
◆週間予報
向こう一週間は、晴れ間の出る日が多いでしょう。
ただ、26日(木)と28日(土)は雨の降る時間がありそうです。
最高気温は16℃前後の日が多いでしょう。
24日(火)も花粉が大量に飛ぶ予想です。花粉症の方は万全の対策をしてお出かけください。
24日(火)は、各地とも安定した空模様になりそうです。
◆警報・注意報
現在、広い範囲にカミナリ・融雪・ナダレ注意報、また下越と佐渡には霜注意報が発表されています。
◆3月24日(火)の天気
・上越地方
高気圧に覆われて晴れる時間が長くなるでしょう。
最高気温は12℃前後で、今日より4℃くらい低くなりそうです。
・中越地方
日差しがたっぷり届く見込みです。
山沿いではときおり雲が広りますが、薄い雲が中心で天気のくずれはないでしょう。
最高気温は11℃前後の予想です。
・長岡市と三条市周辺
夜にかけて穏やかな晴れの天気になるでしょう。
昼間の気温は13℃前後の予想で、今日よりも少し空気が冷たく感じられそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
日中いっぱいはよく晴れるでしょう。
朝は放射冷却で冷えて、霜が降りるところがありそうです。
また、夜は広く曇り空になりますがにわか雨の心配はなさそうです。
・下越：村上市から聖籠町
雲がほとんどない青空が広がるでしょう。
最高気温は12℃前後の予想で、今日ほどの暖かさはなさそうです。
◆風と波
風は比較的穏やかでしょう。
波の高さは、各海域で最大1mの予想です。
◆花粉情報
24日(火)は、上・中・下越で最高ランクの「極めて多い」予想です。
佐渡でも、非常に多く飛ぶ予想です。
◆週間予報
向こう一週間は、晴れ間の出る日が多いでしょう。
ただ、26日(木)と28日(土)は雨の降る時間がありそうです。
最高気温は16℃前後の日が多いでしょう。
24日(火)も花粉が大量に飛ぶ予想です。花粉症の方は万全の対策をしてお出かけください。