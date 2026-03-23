これからの気象情報です。

24日(火)は、各地とも安定した空模様になりそうです。



◆警報・注意報

現在、広い範囲にカミナリ・融雪・ナダレ注意報、また下越と佐渡には霜注意報が発表されています。



◆3月24日(火)の天気

・上越地方

高気圧に覆われて晴れる時間が長くなるでしょう。

最高気温は12℃前後で、今日より4℃くらい低くなりそうです。



・中越地方

日差しがたっぷり届く見込みです。

山沿いではときおり雲が広りますが、薄い雲が中心で天気のくずれはないでしょう。

最高気温は11℃前後の予想です。



・長岡市と三条市周辺

夜にかけて穏やかな晴れの天気になるでしょう。

昼間の気温は13℃前後の予想で、今日よりも少し空気が冷たく感じられそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

日中いっぱいはよく晴れるでしょう。

朝は放射冷却で冷えて、霜が降りるところがありそうです。

また、夜は広く曇り空になりますがにわか雨の心配はなさそうです。



・下越：村上市から聖籠町

雲がほとんどない青空が広がるでしょう。

最高気温は12℃前後の予想で、今日ほどの暖かさはなさそうです。



◆風と波

風は比較的穏やかでしょう。

波の高さは、各海域で最大1mの予想です。



◆花粉情報

24日(火)は、上・中・下越で最高ランクの「極めて多い」予想です。

佐渡でも、非常に多く飛ぶ予想です。



◆週間予報

向こう一週間は、晴れ間の出る日が多いでしょう。

ただ、26日(木)と28日(土)は雨の降る時間がありそうです。

最高気温は16℃前後の日が多いでしょう。



24日(火)も花粉が大量に飛ぶ予想です。花粉症の方は万全の対策をしてお出かけください。