後藤真希が自身のInstagramを更新し、TWICE（トゥワイス）のMOMO（モモ）との2ショットを披露した。

【写真】まさに美の共演！ ロング丈の花柄ワンピ姿の後藤真希と白いミニ丈ワンピ姿のMOMOの2ショット公開

■まさに”美の共演”！後藤真希&TWICEモモの笑顔

後藤がプロデュースを手掛けるスキンケアブランド 「rall.+（ラルプラス）」が5月に始動することが発表された。本投稿は、発表会時のオフショットだ。後藤は「プロデュースのスキンケアブランド『rall.+（ラルプラス）』の発表会でした！」と報告。華やかなロング丈の花柄ワンピースに身を包んだ姿を披露した。驚くべきは、後藤の隣に並ぶ豪華なゲストの存在だ。ワンショルダーの白いミニ丈ワンピ姿で圧倒的なオーラを放つモモの姿があった。

日韓トップアイドルによる意外な組み合わせに「ふたりともかわいい！」「推しと推しの2ショット」「可愛くて美しい2ショット」「最高のふたり」と絶賛の声が殺到。それだけでなく「え？なんで？」「ふたりが一緒にいるなんて」と驚く声が集まっていた。

■MOMOが白のワンショルワンピの可憐な姿を披露

また、モモも自身のInstagramを更新し、白ワンピ姿の最新ショットを惜しみなく公開した。撮影の舞台となったのは、韓国・聖水（ソンス）の「XYZ SEOUL」で期間限定開催されたポップアップストア「Beauty Wonderland by Rainmakers」。

写真は、リボン型の枠の鏡の前で膝立ちしている様子（1枚目）を筆頭に、鏡越しに柔らかく微笑んでいる姿（2・8枚目）、さらに小さなピンクの扉から姿を現すチャーミングな一面も（4・5枚目）披露した。また、白いウサギのオブジェを背にしたカット（6枚目）や、無数の白ウサギが描かれたパネルの前で頬を押さえたポージング（7枚目）など、モモのキュートな魅力が凝縮された内容だ。

■後藤真希が美デコルテ際立つ白のオフショルドレス姿を披露

また、後藤は別の投稿で「韓国で久しぶりに皆さんにあえました」と感慨深げにコメント。美しいデコルテラインが際立つ白のオフショルダードレスを纏った美しい姿（1・2枚目）を披露した。続けて、ブルーの爽やかなドレス姿の本田真凜、シックな黒のドレス姿の柏木由紀との美麗3ショット（4枚目）も公開し、さらなる注目を集めた。