県内の市町村では、2026年1月から【林野火災注意報】と【林野火災警報】の運用が順次始まっています。23日正午、糸魚川市で県内初となる【林野火災注意報】が発令されました。



林野火災注意報と警報は、2025年2月に発生した岩手県大船渡市の大規模な林野火災を受け、全国の自治体で火災予防条例が改正され運用が始まりました。



糸魚川市は、乾燥した気象状況が続いていることから23日正午に県内で初めて【林野火災注意報】を発表し、屋外での火の使用を控えるよう呼びかけています。



注意報より強い呼びかけの【林野火災警報】が発表されたときは屋外でのたき火などが禁止され、違反すると30万円以下の罰金などが科される場合があります。



県によりますと、3月中に県内すべての自治体で運用が始まる見込みです。