思い出を胸に社会へと巣立ちます。新潟大学の卒業式が開かれ、約3000人の学生が新たな一歩を踏み出しました。



晴れ着やスーツに身を包んだ卒業生たち。新潟大学では、10の学部と大学院などを合わせ2943人が卒業しました。式では、染矢俊幸学長が「自らの専門に誇りを持ち、それぞれの場所で知を生かしてください」とはなむけの言葉を贈り、卒業生代表の松島咲月さんが「それぞれが自らの物語の表現者として社会に貢献していくことを誓います」と答辞を述べました。



■県内で就職

「(のぼりを)オーダーして作りました。大学で新潟に来て、新潟のことが好きになったのでこのまま新潟に住みたいと思います。」



■県外で就職

「自分の専攻研究を深めていくなかで学びが多かったと思う。健康で自分の気持ちをのびのびできる子になってほしい。」



■卒業生

「彼はネギが大好きなので、日ごろからネギを愛してもらおうかなという思いで、このブロッコリーを添えて花束を贈呈しました。」



■県内で就職

「教員になります。友達のように接して慕われるような先生になれたらいいと思う。」



■県外で就職

「学生団体の活動を一番頑張りました。就活のサポートのメンターをしていて、何でも挑戦できる社会人になりたいです。」



卒業生のうち、就職希望者の94%近くが内定を得ています。(先月26日時点)