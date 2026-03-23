　23日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比120円高の5万1160円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万1515.49円に対しては355.49円安。出来高は5732枚となっている。

　TOPIX先物期近は3452ポイントと前日比8ポイント高、TOPIXの現物終値比は34.44ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51160　　　　　+120　　　　5732
日経225mini 　　　　　　 51155　　　　　+115　　　 75024
TOPIX先物 　　　　　　　　3452　　　　　　+8　　　　4959
JPX日経400先物　　　　　 31290　　　　　+150　　　　 289
グロース指数先物　　　　　 679　　　　　　+1　　　　 748
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース