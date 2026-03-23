日経225先物：23日19時＝120円高、5万1160円
23日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比120円高の5万1160円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万1515.49円に対しては355.49円安。出来高は5732枚となっている。
TOPIX先物期近は3452ポイントと前日比8ポイント高、TOPIXの現物終値比は34.44ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51160 +120 5732
日経225mini 51155 +115 75024
TOPIX先物 3452 +8 4959
JPX日経400先物 31290 +150 289
グロース指数先物 679 +1 748
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3452ポイントと前日比8ポイント高、TOPIXの現物終値比は34.44ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51160 +120 5732
日経225mini 51155 +115 75024
TOPIX先物 3452 +8 4959
JPX日経400先物 31290 +150 289
グロース指数先物 679 +1 748
東証REIT指数先物 売買不成立
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