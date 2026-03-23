県内の一部の路線バスで、クレジットカードで運賃を支払えるサービスが始まっています。



■池川泰介記者

「クレジットカード対応の端末です。このようにカードをかざしてクレジット決済をすることができます。」



利用者は、乗るときと降りるときにタッチ決済が可能なクレジットカードを端末にかざすことで運賃を支払えます。外国人観光客の利便性向上や乗務員の負担軽減が期待されます。



3月14日に越後交通がこのサービスを導入したことを受け、23日に長岡市で記念セレモニーが開かれました。



▬長岡市 磯田達伸市長

「乗りやすいバスがあるかどうかが、地域や都市の評価に直結するのでありがたい。」



▬越後交通 伊比久社長

「新しい技術の導入により県内のバスの利用客から喜んでもらい、少しでもバスの利用が増えることを心より願っている。」



越後交通(全路線)のほか、県内の路線バスでは南越後観光バスと新潟交通佐渡(一部路線)がすでに導入していて、3月30日には頸城自動車(全路線)、4月1日には妙高市営バス(一部路線)でも導入される予定です。