スマホのWi-Fiを利用して、雪山での遭難者を見つける実証実験が行われました。



実証実験はスキー場で人が遭難した想定で、箱に入れたスマホを遭難者に見立てました。まずはスマホのGPSで遭難者の大まかな位置を把握し接近します。その後、専用のアンテナを使いスマホのWi-Fiを捉え、半径1mの範囲に接近しました。



「最大電波強度を検知しました。(ピーピー)この周辺です。」



通常、雪山での捜索は広い範囲が対象となりますが、このシステムを使うと場所を絞り込めるため発見までの時間短縮が期待できます。



■東京科学大学 藤井輝也特任教授

「バックカントリーなどで遭難する人が増えているとニュースなどで聞いております。そういう人たちを早急に見つけるひとつの手段になると思います。」



このシステムは、ソフトバンクと東京科学大学が共同で開発し、利用するにはあらかじめスマホに専用アプリを入れておく必要があります。ソフトバンク以外のキャリアにも対応しているということです。