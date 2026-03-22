次回サンデーPUSHスポーツは2026年3月29日（日）放送！

メジャーリーグ移籍1年目！岡本＆村上ルーキーイヤー徹底予想SP！

ＭＣ：川島明（麒麟）

ゲスト：中田翔、ラブレターズ、井森美幸

■日本を代表する4番2人が揃ってメジャーリーグへ移籍！

これまで2人が放ってきたホームランは合計494本！

しかも岡本が248本、村上が246本とほぼ互角。

そんな2人が揃ってメジャーデビュー！

そこで今回は岡本と村上のルーキーイヤーを徹底予想！

■岡本と村上を比較！

長年チームの4番として比較されてきた岡本和真と村上宗隆。

『ホームラン』『チームからの期待度』『愛されキャラ』3つのテーマで比較！

中田翔の予想はホームラン30本！？日本の4番2人が期待されていることとは！

英語を頑張る村上の姿や、海外でもインタビューでボケる岡本に要注目！

■村上が球団にお願いしたことがすぐに実現！そのお願いとは？

村上が入団直後にお願いしたことがあるというが…なんとすぐに実現したという！

そのお願いとは一体？日本ハム時代アリゾナでのキャンプを経験したことがある

中田翔も『俺も絶対に無理！』と共感！ヒントは海外に行った日本人あるある？