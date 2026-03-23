2大会ぶり3度目のアジアカップ優勝を飾ったサッカー女子日本代表・なでしこジャパン。ニルス・ニールセン監督が23日、都内のJFAハウスで優勝報告会見を行いました。

開催国オーストラリアとの決勝戦を制し頂点をつかんだニールセン監督。6戦全勝、29得点1失点という結果に「オーストラリアで1か月素晴らしい大会を過ごした。自分たちは正しい道を力強く進んでいる」と今大会を総括しました。

準決勝まで相手を圧倒して勝利してきたなでしこジャパンでしたが、オーストラリアとの決勝戦は1-0の接戦に。「なかなか支配的なゲーム展開にはならなかったが、それでも選手たちが愚直にやり続ける、とにかくやりきることを見せてくれた。タフな試合が続き、もしかしたら痛みや疲れもあったかと思うが、それでもやりきる執念がないと勝ちきれないので、その執念を見せてくれた」と、厳しい戦いで強いメンタルを発揮した選手たちを称賛しました。

「決勝戦は難しいゲームで自分たちのやりたいことができない時間帯もあったが、ワールドカップでは自分たちの良さを出せない相手が出てくる可能性もある」と2027年のW杯を見据えたニールセン監督。

「いかに自分たちのスタイルを出していくか、自分たちの流れでないときにどうやって引き寄せるかが大事」と強豪チームとの対戦へ向けてコメントしました。

そして「満足してしまうとそれ以上良くならないので、これからもチームとしてより向上していきたい」とさらなるチームの成長へ意気込みを示しました。