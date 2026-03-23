神奈川県警（資料写真）

茨城県の女性への承諾殺人罪に問われた男（３１）が、横浜市の女性＝当時（２２）＝に対する同罪でも追起訴されたさいたま地裁の公判を巡り、神奈川県警は２３日、横浜の女性の遺体が見つかった２０１５年時点で事件性を見抜けず自殺と判断していたと発表した。県警捜査１課の渋谷祐司課長は「捜査が不十分だった」と認め、遺族に謝罪したと明らかにした。

同課によると、横浜の事件は同年１０月に起きた。県警は当時女性の遺体を調べたが、現場の状況などから自死と結論付けたという。しかし昨年５月、別の事件を契機に男を捜査していた埼玉県警から神奈川県警に問い合わせがあり、殺人事件だった可能性を把握した。

県警は遺体を取り扱った際の記録や関係した捜査員への聞き取りなどにより、当時の捜査に不備があったと判断したという。渋谷課長は「大変重く受け止めている。このような事案はあってはならないものであり、再発防止策を徹底する」と述べた。

一方で同課は、自死と判断した根拠や当時の捜査状況について「（男の）公判に差し障りがある」との理由で詳しい説明を避けた。

二つの承諾殺人事件に関する一連の経緯は、さいたま地裁で１８日に開かれた男の初公判で明らかになった。