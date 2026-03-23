ほっともっと、「辛旨台湾まぜ麺」「辛旨台湾まぜ麺弁当」登場 - 温玉付きも!
持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は3月25日より、やみつきになる辛旨メニュー「辛旨台湾まぜ麺」「辛旨台湾まぜ麺弁当」を発売する。
ほっともっと「辛旨台湾まぜ麺」
「辛旨台湾まぜ麺」(650円)は、スープのない、まぜそばスタイルの麺メニュー。もっちりとした中太麺に、コチュジャンとにんにくが香る醤油ベースの「まぜ麺専用ダレ」で炒めたもやしとニラを絡め、濃厚な肉みそが贅沢に盛り付けられている。
仕上げに、好みの量の「唐辛子シーズニング」を振りかければ完成。麺・野菜・肉みそ・唐辛子をよく混ぜることで、辛さと旨味が一体となった、やみつきになる味わいを楽しむことができる。
ほっともっと「辛旨台湾まぜ麺弁当」
また、ごはん付きの「辛旨台湾まぜ麺弁当」(790円)は、麺を味わった後に残った具材をごはんと混ぜて「まぜ飯」として二通りの楽しみ方ができる、満足感の高いメニューとなっている。
なお、いずれのメニューも、プラス100円で「温玉付き」に変更することができる。
ほっともっと「辛旨台湾まぜ麺」
「辛旨台湾まぜ麺」(650円)は、スープのない、まぜそばスタイルの麺メニュー。もっちりとした中太麺に、コチュジャンとにんにくが香る醤油ベースの「まぜ麺専用ダレ」で炒めたもやしとニラを絡め、濃厚な肉みそが贅沢に盛り付けられている。
ほっともっと「辛旨台湾まぜ麺弁当」
また、ごはん付きの「辛旨台湾まぜ麺弁当」(790円)は、麺を味わった後に残った具材をごはんと混ぜて「まぜ飯」として二通りの楽しみ方ができる、満足感の高いメニューとなっている。
なお、いずれのメニューも、プラス100円で「温玉付き」に変更することができる。