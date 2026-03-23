ほっともっと、3月新商品「新・ビーフカットステーキ重」「たけのこごはん」のTVCMを放映
持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は3月18日より、3月新商品「新・ビーフカットステーキ重」と「たけのこごはん」のTVCMを順次放映する。
ほっともっと「新・ビーフカットステーキ重」
新TVCM『新・ビーフカットステーキ重&たけのこごはん』篇では、「新・ビーフカットステーキ重」の美味しさポイントである、柔らかくジューシーなお肉を迫力のあるシズルで表現。
ほっともっと 新ＴＶＣＭ『新・ビーフカットステーキ重&たけのこごはん』篇
躍動感のある焼きシズルや、絶品和風ソースがお肉とごはんにかかる場面などが、アニメーションを組み合わせることで、明るく元気に表現されており、春の訪れを感じる「たけのこごはん」も登場する。
同TVCMは3月18日より順次公開。また、ほっともっと公式YouTubeでも観ることができる。
ほっともっと「新・ビーフカットステーキ重」
新TVCM『新・ビーフカットステーキ重&たけのこごはん』篇では、「新・ビーフカットステーキ重」の美味しさポイントである、柔らかくジューシーなお肉を迫力のあるシズルで表現。
ほっともっと 新ＴＶＣＭ『新・ビーフカットステーキ重&たけのこごはん』篇
躍動感のある焼きシズルや、絶品和風ソースがお肉とごはんにかかる場面などが、アニメーションを組み合わせることで、明るく元気に表現されており、春の訪れを感じる「たけのこごはん」も登場する。
同TVCMは3月18日より順次公開。また、ほっともっと公式YouTubeでも観ることができる。