3月20日、モデルでタレントのアンミカが、Instagramを更新、お笑いコンビ「ハイヒール」モモコの長男の結婚式に参加したことを報告した。披露宴での集合写真もアップしたが、思わぬ注目を集めている。

アンミカは、夫で映画プロデューサーのセオドール・ミラー氏とともに、結婚式に参加したことを明かした。

「披露宴の集合写真では、モモコさんを中心に、佐々木健介さんと北斗晶さん夫婦、お笑いタレントの宇都宮まきさん、落語家の月亭八光さん、モデルの前田典子さんなどが並んでいました。

スピーチは佐々木さん夫婦が担当し、芸能界から寄せられたお祝いビデオも流れたようです。アンミカさんは、肩が露わになった着物ドレスで参加していました」（スポーツ紙記者）

芸能界の豪華な顔ぶれがそろった披露宴となり、Instagramのコメント欄でも

《なんか温かさをかんじました!》

《久々に豪華絢爛な披露宴を見せていただいたような気分》

といった、微笑ましく見る声があがっている。一方で、

《ほとんどおかんの関係者やん》

など、冷ややかな声も見受けられるのだ。

「結婚したのはモモコさんの長男なので、彼と奥さんが披露宴の主役になります。しかし集合写真には、母親であるモモコさんと親交のあるタレントがかなり多く写っており、佐々木さん夫婦のスピーチなど、“芸能人の結婚式” のような印象を受けた人も多いようです。ある種、“主役食い” になることが疑われたのかもしれません」（芸能担当記者）

アンミカのInstagramには、新郎新婦と写った記念写真もアップされているが、ここでも、強い存在感を放っているようだ。

「アンミカさんは、肩が全開になった大胆な着物ドレスにネックレスと、華やかなコーディネートでした。日ごろの “セレブ” イメージの強い彼女らしい装いですが、一般的なマナーとして、披露宴ではドレスの過度な露出は控えるべきとされているため、肩だしドレスが気になる人もいたのかもしれません」（同前）

投稿の最後には、《しっかりしたご長男さんの頼もしい凛とした姿、嫁がれる奥様もとても可愛らしく美しくて、ドレスも和装も雅で、爽やかな若いご夫婦に、初心を思い返させて頂いた上に、お福分けを頂きました》と、つづっていたアンミカ。この日の披露宴は、忘れられない思い出になったようだ。