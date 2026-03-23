エンゼルス戦に新ヘアスタイルで登場

米大リーグのドジャースは22日（日本時間23日）、エンゼルスとのオープン戦に13-5で大勝した。開幕まであとわずか。投打の中心として期待される大谷翔平投手がこの日、さっぱりした髪型で登場。日本ファンからは好評の声が相次いだ一方、米ファンからは意外な反応も。「なんでそんなことをしたの？」などとも話題になっている。

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表での活動を終え、メジャー開幕に向けて調整を進める大谷。この日は長く伸びた髪を切り、さっぱりしてグラウンドに姿を見せた。襟足もずいぶん短くなっている。この日は古巣のエンゼルス戦。マイク・トラウト外野手とも再会のハグを交わした。

WBC期間中から髪の長さが話題になっていた大谷だが、一目でもわかる変化が早速X上で話題に。日本ファンからは好評の声が多数上がった中で、米ファンからは散髪を残念がる反応も並んだ。

「まだこの髪型に慣れない」

「ガーン。なんでオオタニは髪を切ったの？」

「オオタニが髪を切って、キムが同じ日にマイナー降格になったの！？ マジで何なんだよ！」

「オオタニが髪を切ったせいで、今日は気分が台無しだわ」

「Noooooooo あの長い髪が…。（涙）」

「耐えられない。なんでそんなことをしたの？」

「もしかしたら奥さんはこのほうが好みなのかもね」

「こんな罪なことを引き受けた理容師は、投獄されるべきだ」

長い髪も米ファンにはウケていたようだ。大谷はこの試合に「1番・DH」で先発出場。3回に打球速度117.1マイル（約188.4キロ）の3点二塁打を放った。ドジャースの開幕戦は26日（同27日）の本拠地ダイヤモンドバックス戦となる。



（THE ANSWER編集部）