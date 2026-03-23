ホットカーペットを買ってもらった猫ちゃんが、さっそく上でくつろぎ始めて…？ぴくりとも動かないほどの全力満喫ぶりが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で86万再生を突破し、「全身でありがとうを表しています」「ジャストフィット！幸せそうな顔で見てる私までほっこりする♡」といった声があがりました。

【動画：寒そうにしていた猫にホットカーペットを買った結果…想像以上に『溶けている光景』】

ママさん大好きなゆず吉くん

Instagramアカウント「@tanukitoyuzuzu」に投稿されたのは、寒そうにしていた茶トラの「ゆず吉」くんが、買ってもらったホットカーペットを堪能している姿をおさめたリールです。

現在7歳のゆず吉くんは、お兄ちゃんの「たぬ吉」と一緒に乾燥機の中で産まれたという、元野良猫兄弟。パパさんにはちょっぴり塩対応ですが、ママさんのことが大好きで、夜は絶対にママさんの腕にぴったりとくっついて眠るのだそうです。

ホットカーペットをプレゼント

そんなゆず吉くんが寒そうにしていたため、飼い主さんは先日、ペット用のホットカーペットをプレゼントしてあげたのだそう。すると、よほど居心地が良かったのか、さっそくカーペットの上でくつろぎ始めたといいます。

その日も、ホットカーペットの上で上半身だけ仰向けになり、バンザイの体勢で全身でぬくもりを満喫していたゆず吉くん。うっとりと半目になり、そのままぴくりとも動かなくなってしまったそうです。そのあまりにも幸せそうな姿は、見ているだけでほっこりします。

パパさんの声も聞こえません

ホットカーペットを楽しんでいる時は、パパさんが話しかけても完全に無視してしまうのだとか。また、普段は名前を呼ぶときてくれるそうですが、この時ばかりはぬくもりに夢中だったといいます。

これほど全力で楽しんでもらえたなら、用意した甲斐があったというもの。あまりの気持ちよさにすっかり溶けてしまったゆず吉くんの姿に、思わず頬がゆるんでしまいます。

ゆず吉くんのあまりのくつろぎっぷりに、3.8万件以上のいいねがついたこのリール。視聴者からは「ねこちゃんは勿論幸せ♡見てる私達も幸せのお裾分けもらた」「​​ご満足いただけたようですね♡」「全身で暖とってる♡賢い～♡」「幸せそうで、ほっこり♡」「ニャー様、極楽ですね～」「わかる。冬の俺もこうなるw」「動くのが嫌になるね！笑 ぬくぬくして気持ちよさそ！」「人も猫もダメにするんだ、ポカポカは」といったコメントがよせられました。

Instagramアカウント「@tanukitoyuzuzu」では、露骨にママさんのことが大好きなゆず吉くんと、優しい親分猫のたぬ吉くんの、クスッと笑える日常の様子をおさめたリールが投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「@tanukitoyuzuzu」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。