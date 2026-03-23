「悩みある？困ってるなら相談に乗るよ？」――そんな声が聞こえてきそうなほど、ポーズがカッコよすぎる猫さん。見たら惚れずにはいられません！

話題となっている投稿は、記事執筆時点で2.7万表示を突破！2900件を超えるいいねを獲得しており、「かわいいですね」といったコメントが寄せられました。

【写真：クッションにおててをついて『座っていた猫』…あまりにもカッコよすぎる『ポーズ』】

何でもボクに相談するにゃ

Xアカウント「びー玉」に投稿されたのは、ロシアンブルーの「ラムネ」くんがカッコよすぎるポーズで座っている様子です。普段はホッコリするような可愛い姿を見せてくれるラムネくん。ところがこの日は、飼い主さんもビックリするほどのイケメンな姿をしていたといいます。

床に座ってクッションに肘をつき、凛とした目つきで飼い主さんを見つめていたというラムネくん。その姿はまるで「困ってるなら相談に乗るよ？」と言っているように見えます。悩んでいる時にこんなポーズのラムネくんを見たら、思わず相談しちゃいそうです…！

飼い主さんいわく、普段のラムネくんはよくへそ天をするほど甘えん坊とのこと。だからこそ今回の写真は奇跡の1枚だそうで、より惚れてしまいそうになります。このギャップ、たまりませんね！可愛さもカッコよさも併せ持つ、イケメンなラムネくんなのでした。

イケメンすぎるラムネくんがXで話題に

イケメンすぎるラムネくんの姿を見たX民からは「中世ヨーロッパ貴族の肖像画を連想しました」「どや顔してるのもいいっすねぇ～」「元々ロシアンブルー好きだけどダントツ可愛くて美形」といったコメントが寄せられました。まさかのカッコいいポーズをするラムネくんに、X民もメロメロになったようです！

Xアカウント「びー玉」では、ラムネくんの日常の様子が多数投稿されており、その可愛い姿を見ていると時間も忘れてしまいます。

ラムネくん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「びー玉」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。