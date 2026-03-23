全国各地から桜の便りが届いています。23日の時点で福岡での発表はまだですが、県内の桜の名所ではすでに開花しているところがあります。

23日、福岡県朝倉市秋月、杉の馬場の桜並木を訪ねました。



■中村安里アナウンサー

「咲いていますね。この辺り、一気に桜の開花が進んでいます。」



ソメイヨシノの花がところどころで開き、城下町に春の訪れを告げていました。

近くの飲食店では、期間限定の桜メニューを提供しています。





ことし新たに作ったのが、日本の枯山水をイメージした一品です。桜まんじゅうや八女抹茶のモンブランなど、8種類のスイーツを楽しめます。■中村アナウンサー「もっちり。ほんのり桜の香りが広がって、一気に春らしい気分になります。」店主の原口さんは、まもなく訪れる桜の季節に期待を寄せています。■黒門茶屋・原口仁志さん「三連休のあと、きのう午後はずっと雨だったのですが、その雨が終わってから急に開花が始まりました。秋月は桜が咲き始めると、人が多くなるので楽しみにしています。

ただ、福岡の標本木は。



■福岡管区気象台 観測技術指導官・橋本真平さん

「一番成長しているのが、こちらの花びらです。ピンク色をしていますが、まだ先がつぼんでいる状態です。」



開花の発表は？



■橋本さん

「もうしばらく時間が必要かなという観察をしています。」



福岡の発表が佐賀よりも遅いのは2003年以来、実に23年ぶりのことです。

何か考えられる理由はあるのか、気象予報士の東さんに聞きました。



■東杜和 気象予報士

「秋から冬の初めごろにかけて桜はいったん成長を止め、冬の寒さで目が覚めてそこから開花に進んでいきます。今回は特に2月の冷え込みが福岡は弱かった。平年は4.4℃くらいですが、ことしは6.2℃でした。一方で、佐賀は平年は2.6℃でちょっと寒いのですが、ことしは4.3℃。福岡の平年と佐賀のことしが一緒ということで、ちょうどよく冷え込んで、ちょうどよく暖かくなって、佐賀の方が先に咲いたのではないかと思います。」



福岡は25日に雨の予報です。気温も下がる見込みで、開花の発表はまだ先になりそうだということです。