

足立翼（蒔田彩珠）（C）TBS

鈴木亮平が主演を務め、蒔田彩珠がメインキャストを演じるTBS日曜劇場『リブート』第９話が3月22日に放送された。（ネタバレあり）

蒔田彩珠が演じる足立翼は、警視庁捜査一課・儀堂班に所属する刑事。現場での鋭い察知能力を持ち、主演の鈴木亮平演じる儀堂歩を最も近くで支える存在として描かれている。

第9話では、誘拐されそうになった拓海（矢崎滉）を助けるため、ナイフで応戦してきた犯人を見事な体術で制圧するという、蒔田の力強いアクションシーンが大きな見どころとなった。

物語が終盤に向かう中、足立は儀堂の言動に違和感を抱き、独自に防犯カメラの映像を調査。そこで彼女が目にしたのは、失踪直後の早瀬陸（松山ケンイチ）らしき男の姿だった。

そんな彼女に対し、儀堂（リブートした早瀬）は「お前にとって正義とはなんだ」と問いかけ、警察内の裏切り者を探し出すという重要な任務を託す。早瀬から「正義の人間だと信用している」と告げられた足立だったが、その後、彼女は逃亡犯である早瀬が儀堂になりすましていたという衝撃の事実を知ることになる。

「彼女が何を掴むのか」が物語の重大な鍵を握るとされている本作において、信頼していた上司が実は逃亡犯だったという現実に、足立はどう立ち向かうのか。「足立にとっての刑事の正義とは何か」という問いが、最終局面に向けて物語をさらに加速させていく。

日曜劇場『リブート』は、毎週日曜よる9時からTBS系で放送中。各話放送終了後にはTVer、TBSFREE、U-NEXTでの配信も行われている。