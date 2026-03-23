飯田市川路の天龍峡で満開を迎えたサクラ。渓谷沿いにエドヒガンザクラ2本とシダレザクラ1本が植えられていて、樹齢はそれぞれおよそ100年から150年。この地に昔あった城から名前を取り、「天龍峡幾島三本桜」と呼ばれ春の名所となっています。



今年は去年より10日以上早く咲き始め、今が満開。本格化な春の訪れを告げています。



サクラの便りは、他からも…。



園児たち「1、2、3、4、5…」





飯田市中心市街地にあるサクラの名所「大宮通り」。地元の保存会が23日近くの保育園児たちと一緒にソメイヨシノの標本木を確認し、開花を宣言しました。平年より10日早く去年よりは11日早い開花宣言で、1953年の統計開始以来、2番目の早さとなりました。大宮通りは、700メートルにわたりソメイヨシノやエドヒガンなどおよそ130本が植えられていて、今晩から早速ライトアップが始まり、来月10日まで続きます。大宮通り桜保存会 井上基会長「きょうからライトアップするので、そうすると日照時間が長くなったという感じでサクラが早く咲き出す。毎年毎年。それがこの桜並木の面白い所かな」園児「きれいでした。ピンクでかわいかった」園児「卒業（卒園）しても咲いていてほしい」北上するサクラ前線。大宮通りでは4月5日、「桜まつり」が開催されるということです。