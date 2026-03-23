『カリスマ』ティザービジュアル （C）CHARISMA ANIME

写真拡大

　テレビアニメ『カリスマ』が、2027年1月からTBS系にて全国放送されることが決定した。あわせｔティザービジュアルが公開された。

【動画】どんなアニメ？公開された『カリスマ』映像

　「カリスマ」は、音楽原作キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」の開発、運営を手がけるEVIL LINE RECORDSと株式会社Dazedが手掛ける二次元キャラクターコンテンツ。YouTubeで配信されている原作ドラマに引き続き、原作をDazed CO.,LTD.・松原秀、キャラクター原案をえびも、音楽をEVIL LINE RECORDSが務め、新たに「劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX」の総監督も務めた古田丈司を監督に迎え、『BLEACH 千年血戦篇』や『おそ松さん』を手掛けるPIERROT FILMSがアニメーション制作を担当する。

■イントロダクション
ここはカリスマハウス。今日もカリスマな彼らは己の中のカリスマ性を日々見つめている。

が、彼らはまだ「真のカリスマ」には辿り着けていないと言える。故にこうしてカリスマどうしで身を寄せあい、日々カリスマ性を育み、さらなる高みを目指すいわば仮住まいの状態。世間には嘲笑する者もいるだろう。が、カリスマな彼らにはノーダメージ。むしろそういった逆境を糧にさらなるカリスマを生成し、見事な「カリスマチャージ」を蓄積させていく。チャージの先にあるものとは･･････！？

凡人にはよくわからないと思いますが
これはカリスマたちの物語です。