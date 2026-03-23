Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、3月23日の第1試合に出場する4選手を発表した。長かったレギュラーシーズンも、今週がラストウィーク。激戦の首位争いにもついに決着がつく。1位・EX風林火山、2位・KONAMI麻雀格闘倶楽部は45.6ポイント差。今夜を終えて、上にいるのはどっちだ。

【映像】灼熱の首位攻防戦！（生中継）

EX風林火山は一時、1000ポイントを超える独走状態だったが、じわじわとポイントを減らし、一方でKONAMI麻雀格闘倶楽部が伸ばしてきた。さらに3位には躍進したBEAST Xが迫っており、今夜の結果次第では一騎打ちから三つ巴の争いへと変化する可能性もある。

【3月23日第1試合】

EX風林火山・永井孝典（最高位戦）個人2位 ＋456.2

KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）個人28位 ▲135.1

KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）個人3位 ＋396.2

セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）個人13位 ＋151.9

【3月20日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋764.8（116/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋719.2（116/120）

3位 BEAST X ＋639.1（118/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋143.5（116/120）

5位 赤坂ドリブンズ ＋118.9（116/120）

6位 TEAM雷電 ▲246.4（118/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲272.8（118/120）

8位 U-NEXT Pirates ▲547.6（116/120）

9位 EARTH JETS ▲642.2（118/120）

10位 KADOKAWAサクラナイツ ▲676.5（116/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

