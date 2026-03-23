THE RAMPAGE・吉野北人、卒業式で「道」サプライズ歌唱 卒業生歓喜 保護者も沸く「え!?」「きゃー」
THE RAMPAGEの吉野北人が23日、神奈川・洗足学園音楽大学前田ホールで行われたEXPG高等学院の令和8年卒業式にサプライズ登場。卒業式の定番とも言える「道」を歌い、卒業生が歓喜に沸いた。
【写真】卒業生も保護者も沸く！「道」を歌うTHE RAMPAGE・吉野北人
EXPG高等学院は、本格的にダンスを学びながら高校卒業資格を取得できる新しいスタイルの学校として2020年に開校。現在は東京、名古屋、大阪、福岡の4校で、計350人以上の生徒が夢に向かって学んでいる。
卒業式では、5期生の計109人が門出を迎えた。学長のGENERATIONS・中務裕太は「挑戦することを恐れずどんどん突っ走って、人として一回りも二回りも成長してほしい」と呼び掛けた。EXILE HIROはビデオメッセージで祝辞を述べた。
吉野はサプライズで登場。姿を見せると、卒業生は「きゃー」と歓声を上げた。生徒だけでなく、保護者も沸き、会場が驚きに包まれた。吉野は「道」を歌い上げ、生徒たちの門出を祝っていた。
【写真】卒業生も保護者も沸く！「道」を歌うTHE RAMPAGE・吉野北人
EXPG高等学院は、本格的にダンスを学びながら高校卒業資格を取得できる新しいスタイルの学校として2020年に開校。現在は東京、名古屋、大阪、福岡の4校で、計350人以上の生徒が夢に向かって学んでいる。
吉野はサプライズで登場。姿を見せると、卒業生は「きゃー」と歓声を上げた。生徒だけでなく、保護者も沸き、会場が驚きに包まれた。吉野は「道」を歌い上げ、生徒たちの門出を祝っていた。