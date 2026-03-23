ベッドでスヤスヤと眠る三つ子の赤ちゃん。可愛い寝顔を順に撮影していたら…！？天使がもうひとりいるのかと二度見してしまう光景は話題を呼び、投稿は19.1万回再生を突破。「みんな可愛い♡」「四つ子だったｗ」「癒されます」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『三つ子の赤ちゃんの寝顔』を撮影していたら⋯いきなり飛び込んできた『天国のような光景』】

三つ子の赤ちゃんの可愛い寝顔♡

TikTokアカウント「ku.ru.mi__1018」の投稿者さんは三つ子の赤ちゃんのママ。この日、愛くるしい3人の天使たちは全員スヤスヤとお寝んね中…。ママはそんな我が子たちの寝顔を順に撮影し始めました。

一人目の赤ちゃんは小さなお手手を前にそろえて、隣で眠る二人目の赤ちゃんは万歳をして二人ともグッスリ。気持ちよさそうに眠る我が子に、撮影をしているママもニンマリしたことでしょう。

三人目の赤ちゃん…と思ったら四つ子！？

さぁ最後の赤ちゃんはどんな寝姿かな…！？と、カメラが三人目の赤ちゃんの姿を捉えると、飛び込んできたのはまさかの光景だったそう。

それは赤ちゃんと並んで眠るチワワさんのお姿…！？実は三つ子にはお姉ちゃんわんこである「くるみ」ちゃんがいたのです。ふたりとも同じサイズ感でぴったりくっついて寝んねしていたそう。

いつも赤ちゃんたちのそばで優しく見守っているというくるみちゃん。寝かしつけまでしてくれるなんて頼もしいベビーシッターさながらです。『今日はこの子♪』と順番に添い寝しているのかも…なんて想像までしてしまいます。可愛い四人の天使たちの癒し効果は抜群ですね♡

こちらの投稿には驚きと同時に笑顔も溢れたようで「ほっこりするわぁ」「四つ子ですね～可愛い」「見てるだけで癒される」などのコメントが寄せられています。

芸達者なチワワさん♪

三つ子のお姉ちゃん、くるみちゃんの芸達者な一面もご紹介！ママが手で作った輪っかにお鼻をグイッ！と入れ込む芸を皮切りに、「おて」「おかわり」さらには「バック」の声でトトトッ…っと、後ろに数歩下がる芸までお披露目！

その後も連続技を繰り出し、最後はママのピースにあご乗せ…！あざと可愛いフィニッシュにはメロメロです。

三つ子ちゃんのお世話のほかに、大好きなママとの時間も大切なもの。これからもママに甘えながら三つ子ちゃんを見守ってあげてくださいね。

TikTokアカウント「ku.ru.mi__1018」には、くるみちゃんのキュートな姿が紹介されています。ぜひ覗いてみてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「ku.ru.mi__1018」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております